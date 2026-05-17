Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Kayserispor ile Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Kayserispor'un Eren ile direkten dönen topu ve etkili atakları sonuç getirmedi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Eren'in son çizgiden ceza sahası önüne çevirdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Esat'ın pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Eren'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36. dakikada sağ kanattan Brenet'in arka direğe yaptığı ortada Tuci'nin gelişine şutunda kaleci Deniz topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Kayserispor: Deniz Dönmezer, Brenet, Katongo, Semih Güler, Carole, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Benes, Chalov, Burak Kapacak, Tuci

Yedekler: Hasan Kaan Yalçı, Mendes, Mather, Makarov, Furkan Soyalp, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Erling Moe

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Andzouana, Jo Jin Ho, Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Svendsen, Eren Cemali Yağmur

Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Ömer Çobanoğlu, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Ahmet Kusay Dağdevir, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı, Egehan Şensoy, Efe Seçil

Teknik Direktör: İlhan Palut - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
