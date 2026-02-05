Haberler

Zecorner Kayserispor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki çalışma, ısınma, pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk edeceği Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi.

İç Anadolu ekibi, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şiddetle öneriyor! 75 yaşındaki veteran atlet sağlığını bakın neye borçluymuş

75 yaşındaki veteran atlet sağlığını bakın neye borçluymuş
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Maç sonunda olay tepki
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı