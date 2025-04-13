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Kayserispor, Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti

Kayserispor, Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 76. dakikada Cardoso'nun attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Karimi'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada da Costa'nın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

53. dakikada Boruabia'nın ceza sahası dışından vuruşunda top auta çıktı.

57. dakikada Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Bahoken'in kafa vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahası içinde da Costa'nın kafa vuruşunda Bilal topu kornere çeldi.

76. dakikada Mane'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Çağlar Uyarcan, Berkan Duran

Kayserispor : Bilal, Kolovestios (Ali Karimi dk. 37), Hosseini Carole, Ramazan, Attamah, Kartal, Cardoso, Boruabia (Nurettin dk. 65), Mane, Bahoken (Nazon dk. 60)

Yedekler: Şamil, Eray Özbek, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali, Batuhan, Talha

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık (Can Keleş dk. 77), Yasin, Espinoza, Aytaç, Rodrigues, Hajradinovic (Barak dk. 86), Ben Ounaes, Fall, da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Brekalo, Adnan, Yusuf, Sinan, Taylan, Berkay, Atakan, Adnan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Cardoso (dk. 76) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Hosseini (dk. 61) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Boruabia, Kartal Kayra, Cardoso, Kolovestios (Kayserispor), Hajradinovic (Kasımpaşa) - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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