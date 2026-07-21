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Hazırlık maçı: Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 1

Hazırlık maçı: Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 1
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Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kayserispor, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Yeni transferleri ile sahada yer alan sarı kırmızılı ekip, iki yarıda da farklı oyuncular ile mücadele etti.

Kayserispor, daha önce İran U23 Milli Takımı ve Pendikspor ile hazırlık maçı oynamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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