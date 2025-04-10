Süper Lig'de oynanacak Kayserispor- Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu maça Abdullah Buğra Taşkınsoy'u orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdük çalmasına karar verdi. İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi'ne bu maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ile Özcan Sultanoğlu yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır oldu.

Geçen sezon 3, bu sezon da 4 Süper Lig maçı yöneten 33 yaşındaki hakem, Kayserispor'un daha önce Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçını yönetmişti. - KAYSERİ