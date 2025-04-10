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Kayserispor-Kasımpaşa Maçının Hakemi Belli Oldu

Kayserispor-Kasımpaşa Maçının Hakemi Belli Oldu
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Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Hakeme yardımcı olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özcan Sultanoğlu atanırken, dördüncü hakem Süleyman Bahadır olarak belirlendi.

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor- Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu maça Abdullah Buğra Taşkınsoy'u orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdük çalmasına karar verdi. İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi'ne bu maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ile Özcan Sultanoğlu yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır oldu.

Geçen sezon 3, bu sezon da 4 Süper Lig maçı yöneten 33 yaşındaki hakem, Kayserispor'un daha önce Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçını yönetmişti. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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