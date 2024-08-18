Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı 100. Maçına Çıktı
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un başarılı takım kaptanı Gökhan Sazdağı, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen Sazdağı'nın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un başarılı takım kaptanı Gökhan Sazdağı, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin 2. haftasında oynanan ve 2-1 mağlup olduğu Sivasspor karşılaşmasında forma giyen Gökhan Sazdağı ; sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıktı. Sivasspor maçında başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı'nın çabası galibiyet için yeterli olmadı. 2021-2022 sezonunda Boluspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu bu sezonla birlikte 4 sezondur Kayserispor forması giyiyor. Kayserispor'dan yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Ali Çamlı, Kayserispor formasıyla 100. maçına çıkan kaptanımız Gökhan Sazdağı'na forma ve plaket takdim etti. Nice maçlara kaptan" denildi. Gökhan Sazdağı'nın oynadığı maç sayıları ise şu şekilde;
2021-2022 sezonu - 28 maç - 4 gol, 2022-2023 sezonu - 36 maç - 2 gol, 2023-2024 sezonu - 36 maç. - KAYSERİ