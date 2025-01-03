Kayserispor Kadın Futbol Takımı Zorlu Maçta Yüksekovaspor ile Karşılaşacak

Kayserispor Kadın Futbol Takımı; bu hafta sonu grup lideri Yüksekovaspor'un konuğu olacak. Müsabaka 5 Ocak Pazar günü oynanacak.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubunda mücadele veren Kayserispor, bu hafta sonu zorlu bir müsabakaya çıkacak. Grupta namağlup lider durumda bulunan Hakkari Yüksekovaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Geride kalan hafta sahasında Antalyaspor'a 2 golle boyun eğerek ilk iki şansını zora sokan sarı kırmızılılar, 43 gol atıp sadece 1 gol kalesinde gören Yüksekovaspor karşısında puan veya puanlar alabilmek için sahaya çıkacak. Antrenör Osman Başoğlu; "Çok zor bir müsabaka oynayacağız. Grubun şampiyonluğa en yakın adayına konuk olacağız. İyi bir oyun oynayıp lider karşısında sürpriz yapmaya çalışacağız" dedi.

Müsabaka 5 Ocak Pazar günü oynanacak. Yüksekova ilçe stadındaki maçı Cihan Duman, Aytekin Taşkın, Serkan Açar hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ