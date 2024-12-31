Kayserispor Kadın FK, Antalyaspor'a Yenilerek Üzüntü Yaşıyor
Kayserispor Kadın FK, 1207 Antalyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek puan tablosunda istediği sonucu elde edemedi. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, eksikliklerin farkında olduklarını ve bir sonraki maçlar için kendilerini geliştirme çabasında olacaklarını belirtti.
Kayserispor Kadın FK takımı, sahasında 1207 Antalyaspor'a kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele veren Kayserispor Kadın FK takımında moraller bozuk. Ligdeki en önemli maçlarından birine sahasında çıkan ve puan tablosunda ikinci sıraya yükselme şansını 2-0 yenilerek kaçıran sarı kırmızılılar üzüntülü. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu; mutlak galibiyet parolası ile hazırlandıkları maçta istediklerini yapamadıklarını ifade ederek, "Galip gelmek istiyorduk. Ancak başaramadık. Eksiklerimizin farkındayız. Kendimizi geliştirip daha iyi maçlar çıkarmak için çabalayacağız" dedi.
Kayserispor Kadın FK; geride kalan 10 hafta neticesinde 22 puanda 3. sırada kaldı. Kayseri'den 3 puanla ayrılan 1207 Antalyaspor 25 puana erişerek 28 puanlı lider Yüksekovaspor'u takibi sürdürdü. - KAYSERİ