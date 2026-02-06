Haberler

Zecorner Kayserispor, Joshua Brenet ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açmasının ardından devre arası transfer döneminde takıma kattığı isimleri açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip, Curaçao asıllı Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
