Kayserispor ile Kasımpaşa Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Pazar günü Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'a bu maçta Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Hakan Ülker görev üstlenecek.

Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un hem Antalyaspor hem de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda düdük çalmıştı. 2 Kasım Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Kasımpaşa maçı saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ