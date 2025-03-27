Kayserispor ile Hatayspor Süper Lig'de 10. Kez Karşılaşacak

Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor karşılaşacak. İki ekip bu maçla birlikte Süper Lig'de 10. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 9 müsabakada Kayserispor 6 kez kazanırken, Hatayspor 2 kez galip geldi. 1 maç da berabere bitti.

İki takım arasında oynanan 9 müsabaka ve neticeleri şöyle:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor: 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor: 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor: 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor: 4-3

2022/2023 Hatayspor-Kayserispor: 0-4

2022/2023 Kayserispor-Hatayspor: 3-0 (H)

2023/2024 Hatayspor-Kayserispor: 1-2

2023/2024 Kayserispor-Hatayspor: 1-1

2024/2025 Hatayspor-Kayserispor: 0-1 - KAYSERİ