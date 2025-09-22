Kayserispor ile Beşiktaş Erteleme Maçını Hakem Adnan Deniz Kayatepe Yönetecek

Haberler

24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaşacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiminde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta üstlenecek.

Reşat Onur Coşkunses ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
