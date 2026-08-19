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Kayserispor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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