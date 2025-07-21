Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 Mağlup Etti

Kayserispor, Hatayspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Hatayspor'un ilk yarıda attığı gole rağmen Kayserispor, ikinci yarıda Nazon ve Nurettin Korkmaz'ın golleriyle galip geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Hatay temsilcisi, Bamgboye'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılı takım, Nazon'un 48 ile 60 ve Nurettin Korkmaz'ın 82. dakikada atığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
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