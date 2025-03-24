Kayserispor-Hatayspor Maç Bilet Fiyatları Belli Oldu
Süper Lig 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak maçı için bilet fiyatları açıklandı. Biletler 28 Mart Cuma günü satışa sunulacak.
Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belirlendi. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından biletler satışa sunuldu.
Süper Lig 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda satışa sunuldu.
28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.
Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 100 TL.
Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.
Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 200 TL.
Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 200 TL.
Batı Alt tribün bileti: 200 TL.
Batı Balkon tribün bileti: 250 TL.
Misafir Tribün bilet fiyatı: 130 TL. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor