Kayserispor - Göztepe Maçında İlk Yarının Sonucu: 1-0
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 önde tamamladı. Maçta Nazon'un 44. dakikada attığı golle Kayserispor, devreyi önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor, 1-0'lık skorla önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Victor Hugo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Miroshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
38. dakikada sol çaprazda ceza sahası dışında topla buluşan Kartal Kayra'nın sert vuruşunda kaleci Lis topu güçlükle kornere çeldi.
44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Nazon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Murat Altan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon
Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Bahoken, Carole, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Victor Hugo, Matsuki
Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Juan, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Nazon (dk. 44) (Kayserispor) - KAYSERİ