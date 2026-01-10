Haberler

Kayserisporlu Jung, Sakaryaspor'a gitti

Kayserisporlu Jung, Sakaryaspor'a gitti
Güncelleme:
Kayserispor, sezon başında anlaşmaya vardığı Alman futbolcu Gideon Jung ile yollarını ayırarak, oyuncunun Sakaryaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Jung, Kayserispor'da 4 maçta forma giymişti.

Kayserispor ; sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Jung, Sakaryaspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Alman futbolcu Gideon Jung, kulüple yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu. Edinilen bilgilere göre Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Orta saha ve savunmada görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.

Alman futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada süre aldı. - KAYSERİ

