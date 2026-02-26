Haberler

Zecorner Kayserispor'da, Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi

Zecorner Kayserispor'da, Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Erling Moe yönetiminde, kar yağışı altında yaptığı antrenmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman ısınma, pas çalışmaları ve şut çalışmaları ile geçti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 24'üncü haftada deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Kentte etkili olan kar yağışı altında yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve baskı çalışmaları ile devam etti. Sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon, şut ve son vuruş çalışmalarının ardından dar alanda maç yaparak antrenmanı sona erdirdi.

