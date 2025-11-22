Kayserispor - Gaziantep FK Maçında İlk Yarının Sonucu: 0-2
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. İlk yarıda Gaziantep FK, Maxim'in penaltı golü ve Mohamed Bayo'nun attığı golle 2-0 önde kapadı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası önünde verdiği pasla topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
34. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu içeri gönderdi. Arka direkte yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Gürgen topun hakimi oldu.
35. dakikada Camara ceza sahası içinde sol taraftan giderken Bennasser'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1
45. dakikada Camara'nın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mohamed Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku, Carole, Bennasser, Furkan Soyalp, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Bilal Bayazit, Deniz Eren Dönmezer, Nurettin Korkmaz, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Yiğit Emre Çeltik, Mane, Talha Sarıarslan, Tuci
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez, Ogün Özçiçek, Maxim, Drissa Camara, Kozlowski, Rodrigues, Mohamed Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Rob Nizet, Abena, Kulasin, Ndiaye, Bacuna, Yusuf Kabadayı, Sorescu, Lungoyi, Emmanuel Boateng
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45) (Gaziantep FK) - KAYSERİ