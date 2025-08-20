Kayserispor-Galatasaray Maçı İçin Biletler Tükeniyor

Zecorner Kayserispor bu sezon ilk iç saha maçında Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray maçına günler kala taraftarlar, maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile Galatasaray, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'a karşı iç sahada galibiyet hedefleyen Zecorner Kayserispor'da taraftarlar, maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Hafta başı satışa çıkan biletler için uzun kuyruk oluşturan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakaya bilet bulmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Yeni sezon öncesi 10 bine yakın kombine satışı yapan Kayserispor iç sahada oynayacağı maçlarda yaklaşık 20-25 bin taraftara oynaması bekleniyor. İndirimli bilet almak isteyenlerin yanı sıra uygulamasında ceza yaşayanlar ve Passolig kartı çıkarmak isteyenler de kuyruktaki yerini alıyorlar. - KAYSERİ