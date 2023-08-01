Kayserispor Futbolcuları Taraftarlarla Buluştu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcuları, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla buluştu. Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı ve Miguel Cardoso, Kayserispor mağazası önünde taraftarların takım kıyafetlerini imzalayarak fotoğraf çekildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcuları, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla buluştu.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un futbolcuları Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı ve Miguel Cardoso, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayserispor mağazası önünde düzenlenen imza günü etkinliği ile taraftarlarla buluştu.

Etkinliğine katılan futbolculara taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbolcular da taraftarların takım kıyafetlerini imzalayarak fotoğraf çekildiler. - KAYSERİ