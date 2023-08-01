Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Futbolcuları Taraftarlarla Buluştu

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcuları, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla buluştu. Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı ve Miguel Cardoso, Kayserispor mağazası önünde taraftarların takım kıyafetlerini imzalayarak fotoğraf çekildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcuları, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla buluştu.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un futbolcuları Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı ve Miguel Cardoso, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kayserispor mağazası önünde düzenlenen imza günü etkinliği ile taraftarlarla buluştu.

Etkinliğine katılan futbolculara taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbolcular da taraftarların takım kıyafetlerini imzalayarak fotoğraf çekildiler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gökhan Sazdağı Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title