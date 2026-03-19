Kayserispor ligdeki 4. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 4. galibiyetini elde ederek, puanını 23'e yükseltti.

Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. German Onugkha'nın golü ile maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 4. kez 3 puan sevinci yaşadı. Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini ligin 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek alırken ikinci galibiyetini 14.hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek, elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, üçüncü galibiyetini 23.haftada evinde Antalyaspor'u 1-0 ve dördüncü galibiyetini 27.haftada Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek aldı.

Oynadığı 27 maçta 4 galibiyet 11 beraberlik 12 yenilgi elde eden Kayserispor, 23 puana erişti ve sıralamada 16. basamakta yer aldı. - KAYSERİ

