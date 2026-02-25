Haberler

Erling Moe: 'Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum'
Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe için imza töreni düzenledi. Moe, Türkiye'de önceki deneyimlerinden bahsederek, kulübün hedeflerine ulaşacağına inandığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Erling Moe, "Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe için Kayseri Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Kayserispor'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Moe, kulübün hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi. Moe, "Biliyorsunuz ki Türkiye'de daha önce çalışmıştım. Türkiye'de ilk defa bulunmuyorum. Bulunduğum süreçte de Türk insanı ile olmaktan ve çalışmaktan çok keyif almıştım. Dolayısıyla Kayserispor'dan da böyle bir teklif geldiğinde heyecan verici olduğunu düşündüm ve karar vermem çok uzun sürmedi. Çok Zorlanmadım diyebilirim. Benim ve ekibim adına önemli bir meydan okuma. En iyimizi burada yapacağımızı ve hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Önümüzde bir süreç var ve bu süreçte neticeler almamız gerekiyor. Benim hedefim şu. İyi bir takım, iyi oynayan bir takım ve dolayısıyla mutlu bir takım oluşturmak. Mutlu takım olması da şehri de etkileyecektir, şehirdeki insanların mutlu olmasına vesile olacaktır. Bütün hedefim bu. Yapılacak çok fazla işimiz var. Yoğun çalışacağız. Bundan önce inişler ve çıkışlar olduğunu biliyorum. Bundan sonra inişin olmadığı, daha çok çıkışın olduğu hedeflerimize ulaşacak bir süreci ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Anadut'un da hazır bulunduğu törende, Norveçli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
