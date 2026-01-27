Zecorner Kayserispor, Denis Makarov ile sözleşme imzaladı

Haberler

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova ile sözleşmesini fesheden Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, transfer tahtasını açarak, yeni isimlerle güçlenmeye devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde takıma kattığı isimleri de açıklamaya devam ediyor. Manchester United forması giyen Sam Mather ile Manchester City forması giyen Jatel Katongo ile 2,5 yıllık, Gaziantep FK forması giyen Semih Güler ile 2,5 yıllık, Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan İç Anadolu ekibi son olarak Dinamo Moskova ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden 27 yaşındaki Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada Rus sağ kanat oyuncusuna başarılar dilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
