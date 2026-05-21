Haberler

Zecorner Kayserispor'dan Süper Lig'in tescil edilmesi sonrası açıklama

Zecorner Kayserispor'dan Süper Lig'in tescil edilmesi sonrası açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'den küme düşen Kayserispor, ligin tescil edilmesine tepki göstererek adil rekabet ortamının sağlanmadığını belirtti ve FIFA ile UEFA'ya başvuracağını açıkladı.

SÜPER Lig'in tescil edilmemesi için TFF'ye başvuran Zecorner Kayserispor, ligin tescil edilmesi sonrası yeni bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'i 30 puanla tamamlayarak 1'inci Lig'e düşen Kayserispor, liglerin tescil edilmemesi için TFF'ye başvuru yaptı. Ancak, TFF liglerin tesciline karar vererek Kayserispor'un küme düştüğünü tescilledi. Bu kararın ardından İç Anadolu ekibi resmi sanal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüz, adil ve eşit rekabet anlayışının tesis edilmediği bir ortamda sahada oynanan oyunun sportif gerçeklik taşımadığının altını bir kez daha çizmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği süreçte üzülerek ifade etmek isteriz ki kulübümüzün dile getirdiği ve ülkemizin dört bir yanından destek gören 'adil ve eşit rekabet ortamının sağlanması' yönündeki çağrılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dikkate alınmamış aksine, tüm teamülleri hiçe sayan bir yaklaşımla ligler acele şekilde tescil edilmiştir. Oysa futbolun düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonunun, adil ve eşit rekabet talebine vereceği karşılık bu olmamalıdır. Bu nedenle kulübümüz, ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında FIFA ve UEFA nezdinde bilgilendirme yapmayı zorunlu görmüştür. Adil ve eşit rekabet ortamı futbolun vazgeçilmez unsurudur. Futbolu milyonlar için anlamlı ve değerli kılan yegane unsur, her takımın kazanma ihtimalinin yalnızca sahada ortaya konan mücadeleye dayanmasıdır. Bu ilkenin ortadan kalktığı yerde futbolun ruhundan ve gerçek bir sportif rekabetten söz etmek mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?

Telefonuna dönmemiş! Özel'in Kılıçdaroğlu sorusuna yanıtı bomba
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek?
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı