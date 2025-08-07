Kayserispor'dan Şehit ve Gazi Yakınlarına Yüzde 50 İndirimli Kombine

Kayserispor Kulübü, şehit ve gazi yakınları için kombinelerde yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, şehit ve gazi yakınlarına kombine jesti yaptı. Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklamada; birinci derece şehit ve gazi yakınları için kombinelerin yüzde 50 indirimli olarak yarından itibaren satışa sunulacağı duyuruldu.

Açıklamada; kombine satışının sadece Passolig gişesinde gerçekleştirileceği, başvuru esnasında şehit ve gazi yakını olduğunu bildiren kimliğin ibraz edilmesi gerektiği vurgulandı. - KAYSERİ