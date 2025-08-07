Kayserispor'dan Şehit ve Gazi Yakınlarına Yüzde 50 İndirimli Kombine
Kayserispor Kulübü, birinci derece şehit ve gazi yakınları için kombinelerde yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı. Kombine satışları, sadece Passolig gişesinden başlanacak ve başvuru sırasında kimlik ibrazı yapılması gerekecek.
Kayserispor Kulübü, şehit ve gazi yakınları için kombinelerde yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, şehit ve gazi yakınlarına kombine jesti yaptı. Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklamada; birinci derece şehit ve gazi yakınları için kombinelerin yüzde 50 indirimli olarak yarından itibaren satışa sunulacağı duyuruldu.
Açıklamada; kombine satışının sadece Passolig gişesinde gerçekleştirileceği, başvuru esnasında şehit ve gazi yakını olduğunu bildiren kimliğin ibraz edilmesi gerektiği vurgulandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor