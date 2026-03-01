Haberler

Kayserispor'dan hakem tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Zecorner Kayserispor, maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, hakem kararlarıyla maçın gölgelendiğini ve 3 puanlarının gasp edildiğini belirtti.

  • Kayserispor, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibinin ofsayt kararının 3 puan kaybına neden olduğunu açıkladı.
  • Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapacağını ve VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

KAYSERİSPOR'DAN HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK'E TEPKİ

Ankara deplasmanında 1 puan alan İç Anadolu ekibinde maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı takım yaptığı yazılı açıklamada 3 puanlarının gasp edildiğini belirterek, "Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir. Bu karar bir 'yorum farkı' değil, açık ve net bir hak kaybıdır.'' denildi.

''KAYSERİ MASA BAŞINDA PUAN KAYBETMEYE RAZI DEĞİL''

Açıklamanın devamında, ''VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye'nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır. Bu doğrultuda: Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapacağımızı, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi, hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz. Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor'a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir. Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

