Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna Kayseri spor ile sözleşmesi devam eden Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaştı

"SPOR KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Kayseri spor'da başkan Nurettin Açıkalın, Ilıcalı'ya çok sert tepki gösterdi. Açıkalın, Jakirovic ile ilgili çıkan haberleri doğrularken sert bir çıkışta bulundu. Açıkalın, Acun Ilıcalı'yı eleştirerek, "Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı'nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.