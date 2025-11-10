Kayserispor'dan 2 Futbolcu Bahis Yüzünden PFDK'ya Sevk Edildi

Kayserispor'da forma giyen 2 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis operasyonu çerçevesinde yapılan incelemeler sonrasında Kayserispor'da 2 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi. Bahis oynadıkları TFF tarafından başlatılan girişimler neticesinde tespit edilen 1024 futbolcu arasında Kayserispor'dan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan da bulunuyor.

Kayserisporlu 2 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi. - KAYSERİ