Kayserispor'dan 2 Futbolcu Bahis Yüzünden PFDK'ya Sevk Edildi
Kayserispor'da forma giyen Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis operasyonu kapsamında disiplin kuruluna sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis operasyonu çerçevesinde yapılan incelemeler sonrasında Kayserispor'da 2 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi. Bahis oynadıkları TFF tarafından başlatılan girişimler neticesinde tespit edilen 1024 futbolcu arasında Kayserispor'dan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan da bulunuyor.
Kayserisporlu 2 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor