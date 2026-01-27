Haberler

Kayserispor'da Muhammed Türkmen görevi bıraktı

Kayserispor'da Muhammed Türkmen görevi bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatla mücadele eden Kayserispor'da, sportif direktör Muhammet Türkmen görevini bıraktı. Performansın beklentilerin altında kalmasının ardından yönetimle vedalaşan Türkmen'in istifa kararı aldığı öğrenildi.

Kayserispor'da Sportif Direktör Muhammet Türkmen görevi bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de uzun haftalardır kötü gidişatla mücadele eden Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün sportif direktörü Muhammet Türkmen, takımın performansının beklentilerin altında kalmasının ardından görevi bıraktı. Türkmen'in, yönetimle vedalaşarak kulüpteki görevine fiilen veda ettiği öğrenildi. Yönetim ve taraftar beklentilerinin uzağında kalan performans, kulübün üst yönetimini de hareketlendirdi. Bu süreçte Türkmen'in yöneticiler ile yaptığı görüşme sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkmen'in ayrılığıyla birlikte teknik ekip ve idari yapıda yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. Kayserispor camiasında gözler sportif direktörlük koltuğuna kimin getirileceğine çevrildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, seçime gidecek Irak'a tehdit gibi uyarı

Barrack'tan Cumhurbaşkanı seçimine gidecek Irak'a tehdit gibi uyarı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, seçime gidecek Irak'a tehdit gibi uyarı

Barrack'tan Cumhurbaşkanı seçimine gidecek Irak'a tehdit gibi uyarı
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı