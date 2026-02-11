Haberler

Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor'un forvet futbolcusu German Onugkha kadro dışı kalmasına tepki gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alarak iyi günler geçirmeyen Zecorner Kayserispor'da bir problem de forvet oyuncusu German Onugkha'dan geldi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİPTEN ÇIKTI

Ligde oynanan Kocaelispor maçı öncesi yetersiz performansından dolayı kadroya alınmayan Rus golcü, sarı-kırmızılı kulüp ile arasındaki ipleri koparma noktasına geldi. Deneyimli oyuncu, kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.

''KİMSE KAYSERİSPOR'DAN BÜYÜK DEĞİLDİR''

30 yaşındaki golcüye bu hareketi sonrası tepki oluştu. Kayserispor taraftarları, Onugkha'nın adeta gemileri yakmasına tepki göstererek "Kimse Kayserispor'dan büyük değildir" diye mesajlar yayınladı.

SEZON PERFORMANSI

Ligde bu sezon 16 maça çıkan Rus golcü, bu maçlarda rakip kalelere 6 gol atmayı başardı. Onugkha'nın sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada

Veterinerdeki kedinin korkuyla kaçmasının sebebi skandal
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları