Kayserispor'da Ödemeler Yapıldı
Kayserispor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline toplam 900 bin Euro maaş ödemesi gerçekleştirdi. Başkan Nurettin Açıkalın, transfer tahtasını da açtıklarını duyurdu.

Kayserispor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline ödeme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ödemeler yapıldı. Başkan Nurettin Açıkalın ve yönetim kurulu üyeleri dün hem transfer tahtasını açtılar hem de maaş ödemelerini hesaplara yatırdılar. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızda futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli olmak üzere maaşlar ödenmiştir. Dün sadece transfer yasağını kaldırmadık. Toplam 900 bin Euro maaş ödemesi yaptık." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
