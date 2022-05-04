Kayserispor'da Mert Çetin 2 hafta yok - Haberler

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Kayserispor'da Mert Çetin 2 hafta yok

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da Mert Çetin 2 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcularından Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle iki hafta formasından uzak kalacak.

KAYSERİ (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcularından Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle iki hafta formasından uzak kalacak.

Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Çetin'in durumu belli oldu. Ayak bileğinden sakatlanan Mert Çetin'in bu hafta oynanacak Gaziantep FK maçında ve önümüzdeki hafta içi Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş maçının 57. dakikasında oyundan çıkan ve yerini Uğur Demirok'a bırakan Mert Çetin'in tedavisine başlandı. Kadir Has tesislerine koltuk değnekleri ile gelen Mert Çetin'in tedavisine başlandı.

Mert Çetin, ara transferde İtalya'nın Verona takımından kiralanmıştı. Stoper mevkiinde oynayan Mert sarı kırmızılı forma ile 10 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıkmıştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Mert Çetin, Kayseri, Spor, Haberler

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