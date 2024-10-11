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Kayserispor'da Kolovetsios ve Attamah Affedildi

Kayserispor'da Kolovetsios ve Attamah Affedildi
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Kayserispor, kadro dışı bırakılan futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Joseph Attamah'ı affetti. İki oyuncu, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun iknasıyla haftanın ilk idmanına katıldı.

Başakşehir FK ile oynanan müsabaka öncesinde kadro dışı bırakılan Kolovetsios ile Attamah affedildi. İki oyuncu haftanın ilk idmanına dahil edildi.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kayserispor'da kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, sarı kırmızılı takımdaki ilk idmanı öncesinde birebir görüştüğü Dimitrios Kolovetsios ve Joseph Attamah'ı daha iyi performans göstermeleri için ikna etti ve kadro dışı kararını kaldırdı.

Yapılan görüşmeler sonrasında iki futbolcu, haftanın ilk idmanına çıktı. Affedilen ve takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başlayan iki futbolcunun da moralinin yüksek olduğu gözlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Joseph Attamah Sinan Kaloğlu Kayserispor kayseri Futbol Yaşam Spor

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