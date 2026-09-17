Kayserispor'da hedef Mardin 1969 maçını kazanıp liderliği sürdürmek

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacakları Mardin 1969 maçını kazanıp liderliği sürdürmek istediklerini söyledi.

Gerin, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mardin 1969 maçının hazırlıklarına moralli bir şekilde başladıklarını belirtti.

Zor bir deplasmana gideceklerini dile getiren Gerin, "Çocuklara İstanbulspor maçından sonra bir gün izin verdik. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Rakimizi az gol yemiş, az gol atmış. Lige yeni çıkmış. Fakat doğru planlamayla doğru kadro kurmuş gözüken bir rakibe gidiyoruz." diye konuştu.

"Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız"

Ligde lider olduklarını ve bunu Mardin 1969'u yenerek korumak istediklerini anlatan Gerin, şunları kaydetti:

"Bizim için nerede oynadığımız hiç fark etmiyor. Deplasmanlardan iyi sonuçlarla döndük. Yine Allah'ın izniyle en iyi halimizi ortaya koyup oradan döneceğiz. Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Kolay değil buralar. Oyuncularım birbirine alışma süreçlerini çok daralttılar, kısalttılar. Hepsinin insani özellikleri çok üst düzeyde. Bundan sonrası o birliktelik arttıkça oyuna da yansır. Sisteme de yansır. Her şeye de yansır diye düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz Zorlu bir deplasman en iyi şekilde bitirip gelip milli arada eksikleri inşallah tamamlamayı düşünüyoruz."

Görkem Sağlam: "Kadro kalitemiz çok yüksek"

Futbolculardan Görkem Sağlam da takımın ligdeki gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, "Çok şükür son iç saha maçımızdan 3 puanla ayrıldık. Gidişatımız çok iyi. Takımın maşallahı var." diye konuştu.

Kadronun kısa sürede birbirine uyum sağladığını, Mardin deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini dile getiren Sağlam, "Mardin deplasmanı çok zor bir deplasman, oraya gidip 3 puanı Kayseri'ye getirip mutlu bir şekilde milli araya girmek istiyoruz. Uyum sorunu hiç yoktu desem yalan söylemem. Çünkü gelenler de burada kalanlar da bayağı uyumlu davrandı. Gelenler de sağ olsun hemen ayak uydurmaya çalıştı. Skorlara asistlere gollere baktığımız zaman Serefi, Moreno, Oğulcan geldikleri günden itibaren katkı sağladı. Yani şu an kadro kalitemiz çok yüksek Allah izin verirse yolun sonunu da çok başarılı bir şekilde bitireceğiz inşallah." diye konuştu.

Başkan Çamlı: "Kayserispor iyi yolda"

Antrenmanı ziyaret eden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise takımda her şeyin iyi gittiğini Mardin'den de galibiyetle dönmeye hedeflediklerini söyledi.

Taraftarların takımlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini vurgulayan Çamlı, şu görüşleri paylaştı:

"Özellikle seyirciye tekrar çağrı yapıyorum, ligderliğe oynanan bir maçta seyirciyi gördünüz. Biz bu kadar mücadelede tribünleri de dolu görmek istiyoruz. Bilet fiyatları falan söz konusuysa talep gelsin onu da değerlendirelim. Ben şehrimin insanlarını şehrimin bu inci tanesi takımının yanında görmek istiyorum. Bunu bizden esirgemesinler. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Eksik yok. Her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Milli arada da bu takım çok daha motivasyonu yükselmiş bir vaziyette ondan sonra maçlara çıkacak. Kayserispor iyi yolda. Kimsenin endişesi olmasın. Mardin'den inşallah yüzümüzden akıyla döneriz."

Kaynak: AA