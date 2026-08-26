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Kayserispor, Bursaspor'u yenip 12 puana ulaşmayı hedefliyor

Kayserispor, Bursaspor'u yenip 12 puana ulaşmayı hedefliyor
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TFF 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Kayserispor, 4. haftada sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, 3'te 3 yaparak liderliğe oturduğu ligde, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak dörtte dört yapmayı ve puanını 12'ye çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Atilla Gerin, taraftar desteğiyle 3 puanı hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi. Mücadele cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Bursaspor müsabakasında da kazanarak 12 puana erişmek istiyor.

TFF 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Kayserispor, 4'üncü haftada sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde dörtte dört yapmayı hedefliyor. Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayarak namağlup liderlik koltuğuna oturan Kayserispor, serisini Bursaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, cumartesi günü sahasında oynayacağı maçta taraftarının desteğini alarak üç puanı hanesine yazdırmanın hesabında. Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Sahamızda oynayacağımız müsabakayı kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı hanemize yazdırmak arzusundayız" dedi.

Kayserispor ile Bursaspor arasındaki 4'üncü hafta karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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