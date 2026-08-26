Kayserispor, Bursaspor'u yenip 12 puana ulaşmayı hedefliyor

Kayserispor, sahasında oynayacağı Bursaspor müsabakasında da kazanarak 12 puana erişmek istiyor.

TFF 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Kayserispor, 4'üncü haftada sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde dörtte dört yapmayı hedefliyor. Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayarak namağlup liderlik koltuğuna oturan Kayserispor, serisini Bursaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, cumartesi günü sahasında oynayacağı maçta taraftarının desteğini alarak üç puanı hanesine yazdırmanın hesabında. Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Sahamızda oynayacağımız müsabakayı kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı hanemize yazdırmak arzusundayız" dedi.

Kayserispor ile Bursaspor arasındaki 4'üncü hafta karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı