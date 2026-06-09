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Kayserispor'da kaptanlar işbaşında

Kayserispor'da kaptanlar işbaşında
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Kayserispor, eski kaptanları Seyit İçgül ve İlhan Parlak'a kulüp menajerliği ile A Takım ve alt yapı koordinatörlüğü görevlerini verdi.

Kayserispor Kulübü; eski kaptanları Seyit İçgül ve İlhan Parlak'a yeni sezon öncesi görev verdi.

2026 - 2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele verecek Kayserispor'da eski kaptanlara görev verildi. Kayserispor yönetimi, eski kaptanları Seyit İçgül ve İlhan Parlak ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, eski kaptanlardan Seyit İçgül'e kulüp menajerliği, İlhan Parlak'a A Takım ve alt yapı koordinatörlüğü görevini tevdi etti.

Seyit İçgül ve İlhan Parlak, yeni sezonda sarı kırmızılı kulübün başarısı için çalışmaya başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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