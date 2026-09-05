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Kayserispor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayserispor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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1'inci Lig ekibi Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Atilla Gerin yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının ardından izin yaparak dün başladığı çalışmalara bugün de devam etti.

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.

1'inci Lig'de ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara Karagümrük mücadelesi sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi dün kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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