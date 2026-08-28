Kayserispor Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 4'üncü haftada sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

1'inci Lig'de ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. İç Anadolu ekibi bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı