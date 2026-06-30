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Atila Gerin'in ekibi belli oldu

Atila Gerin'in ekibi belli oldu
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Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in yardımcı antrenör kadrosu açıklandı. Ekipte 3 Kayserili antrenör yer alıyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin'in çalışacağı yardımcı antrenörler belli oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Atila Gerin, göreve başladı. Bugün sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıkan Atila Gerin'in yardımcıları belli oldu. Atila Gerin'in ekibinde 3 Kayserili antrenör yer aldı.

Atila Gerin'in ekibinde şu isimler bulunuyor:

"Anex Pereira - Yardımcı Antrenör, Fikret Bağdemci - Yardımcı Antrenör, Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör, Orkun Aydın - Maç Analisti, İlker Kıreker - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü, Mert Yağız Aykın - Atletik Performans Antrenörü, Erdinç Kurt - Kaleci Antrenörü, Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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