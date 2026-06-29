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Kayserispor'da Atila Gerin'in Ekibi Belli Oldu

Kayserispor'da Atila Gerin'in Ekibi Belli Oldu
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Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile anlaşmasının ardından yardımcı antrenörler ve performans ekibini kamuoyuna duyurdu.

Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Atila Gerin'in ekibi açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anex Pereira - Yardımcı Antrenör, Fikret Bağdemci - Yardımcı Antrenör Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör Orkun Aydın - Maç Analisti Emre Yasin Coşkun - Maç Analisti İlker Kıreker - Atletik Performans Antrenörü Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın - Atletik Performans Antrenörü Erdinç Kurt - Kaleci Antrenörü Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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