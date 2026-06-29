Kayserispor'da Atila Gerin'in Ekibi Belli Oldu
Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile anlaşmasının ardından yardımcı antrenörler ve performans ekibini kamuoyuna duyurdu.
Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Atila Gerin'in ekibi açıklandı.
Sarı-kırmızılı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anex Pereira - Yardımcı Antrenör, Fikret Bağdemci - Yardımcı Antrenör Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör Orkun Aydın - Maç Analisti Emre Yasin Coşkun - Maç Analisti İlker Kıreker - Atletik Performans Antrenörü Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın - Atletik Performans Antrenörü Erdinç Kurt - Kaleci Antrenörü Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü" ifadeleri yer aldı.