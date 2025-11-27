Kayserispor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, 29 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.