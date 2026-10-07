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Kayserispor, Bourabia alacağı 456 bin euro yüzünden yeni FIFA transfer yasağı aldı

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FIFA, Kayserispor'a eski futbolcusu Mehdi Bourabia'dan kalan 456 bin euro alacak nedeniyle yeni transfer ve tescil yasağı uyguladı. Sarı-kırmızılı kulübün FIFA dosya sayısı 5'e, toplam ödeyeceği tutar 771 bin euroya yükseldi.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın 456 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor'un FIFA'daki toplam dosya sayısı 5'e, toplam ödeyeceği rakam ise 771 bin euroya yükseldi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçen sezon sözleşmesi feshedilen Mehdi Bourabia oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FIFA nezdinde eski futbolcumuz Mehdi Bourabia dosyasından kaynaklanan 456 bin euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze yeni bir transfer ve tescil yasağı uygulanmıştır. FIFA'nın 6 Ekim 2026 tarihli yazısında, mali yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar yasağın devam edeceği bildirilmiştir. Bu dosyayla birlikte kulübümüzün mevcut transfer yasağı dosya sayısı 5'e, söz konusu dosyalara ilişkin toplam yükümlülük ise 771 bin 000 euroya ulaşmıştır. Dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması amacıyla gerekli hukuki ve mali çalışmalar kulübümüz tarafından sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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