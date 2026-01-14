Haberler

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor, Beşiktaş ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Radomir Dalovic yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmaları yaptı.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

Trabzonspor plakayı tersten yazdı
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı