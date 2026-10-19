Kayserispor Başkanı Çamlı, hakem Asen Albayrak'a plaket verdi, çocuklar çiçek verdi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç, Kayserispor- Batman Petrolspor karşılaşmasının orta hakemi Asen Albayrak'a plaket takdim ederken, seremoniye çıkan çocuklar da kadın hakeme çiçek verdi.

Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig müsabakasında orta hakem olarak görev yapan Asen Albayrak'a maç öncesinde destek verildi. Seremoniye çıkan çocuklar, Albayrak'a çiçek takdim etti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç da kadın hakeme günün anısına plaket verdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kadın hakemlerin Türk futbolunda daha fazla yer almasını önemsediklerini belirterek, "Kadın hakemlerimizin Türk futbolunda daha fazla yer almasını önemsiyor, bu anlamlı seremoniyle kadınlarımızın sporun her alanındaki varlığına, emeğine ve başarısına dikkat çekmek istiyoruz. Kayserispor olarak Türk kadınının ve kadın hakemlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı