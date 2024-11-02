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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya Taraftar Tepkisi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya Taraftar Tepkisi
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Kayserispor'un Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Başkan Ali Çamlı, taraftarların istifa sloganlarıyla karşılaştı. Çıkan tartışma sonrası Ali Çamlı güvenlik önlemleriyle stattan ayrıldı.

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı basın açıklamasının ardından taraftar ile karşı karşıya geldi.

Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarını tamamladıktan sonra Ali Çamlı'ya bir grup taraftar istifa sloganları attı. Başkan Çamlı da taraftara tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Ali Çamlı geniş güvenlik önlemleri ile stattan ayrılırken, diğer yönetim kurulu üyeleri de güvenlik güçleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Ali Çamlı aleyhine istifa sloganı atan bir gruba başka bir taraftar topluluğu tepki gösterince bu kez iki grup arasında arbede çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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