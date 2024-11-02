Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya Taraftar Tepkisi

Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarını tamamladıktan sonra Ali Çamlı'ya bir grup taraftar istifa sloganları attı. Başkan Çamlı da taraftara tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Ali Çamlı geniş güvenlik önlemleri ile stattan ayrılırken, diğer yönetim kurulu üyeleri de güvenlik güçleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Ali Çamlı aleyhine istifa sloganı atan bir gruba başka bir taraftar topluluğu tepki gösterince bu kez iki grup arasında arbede çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor