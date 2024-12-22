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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı İstifa Etti

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçından sonra istifa ettiğini açıkladı ve 'Benim için bu defter kapanmıştır' dedi. Takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, istifasının sebebine dair açıklamalar yaptı.

- Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:

"Kayserispor defteri benim için kapanmıştır"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı sonrası istifa ettiğini açıklayarak, "Benim için bu defter kapanmıştır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 5-1 yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Galatasaray Kulübü'nü tebrik ediyorum. Kayseri'de futbol seyircisine çok güzel futbol resitali verdiler. Kendi kulübümü ve sahada oynayan çocukların birer birer alınlarından öpüyorum. Yapabilecekleri ne varsa yaptılar. Bu maçın neticesi 5-1 olur, 6-1 olur hiç fark etmiyor, 'Yönetim istifa' diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar, ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Ben, Kayserispor için yaptıklarımdan dolayı hiç pişman değilim, şehrime aşık bir adamım. Ne yapalım, bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler" diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı İstifa Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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