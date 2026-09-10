Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Gidilecek çok ciddi bir yol var

METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Henüz işin başındayız. Dört galibiyet aldık. Daha çok erken. Gidilecek çok ciddi bir yol var. Bu lig, çok net söylüyorum: Süper Lig'den daha zor" dedi.

Metro Holding Kayserispor'da 1'inci Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanı takip eden kulüp başkanı Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çamlı açıklamasında, "Henüz işin başındayız. Dört galibiyet aldık. Daha çok erken. Gidilecek çok ciddi bir yol var. Bu lig çok net söylüyorum: Süper Lig'den daha zor. Şu anda bu ligde oynanan futbol her geçen gün bir tık daha yukarı çıkıyor ve seyir zevki çok yükseliyor. Buradaki mücadelenin sertliği Süper Lig'den daha zor. Çünkü orada 3 takım düşüyor. 1 takım şampiyon oluyor. Ama siz burada 20 takımla şampiyon olmak için yarışıyorsunuz. Kayserispor bu şehre çok büyük katkısı olan, bu şehre başka bir ivme kazandıran bir yer. Biz de burayı iyi yönetip Kayseri şehrinin bu takımla birlikte isminin sürekli anılmasını istiyoruz. Bütün amaç bu. Bu çocukları idol alan gençler bakıyor: 'Ben neden buradaki, Kayserispor'daki futbolcular gibi olmayayım?' diye. Bu da gençlere örnek olması açısından çok kıymetli. Allah izin verirse pazartesi günü İstanbulspor'la bir maçımız var. Aynı ciddiyet, aynı disiplin ve arzuyla o maça çıkacağız. Sonra Mardinspor maçımız var. Orada sonra milli araya gireceğiz. O arada bu takımın ivmesi daha da yukarılara çıkacak" ifadelerine yer verdi.

'GEÇEN YILKİ TAKIMIMIZDA 2 FUTBOLCUMUZ OYNUYOR'

Başkan Çamlı açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Bizim geçen yıl takımımızda 2 futbolcumuz oynuyor. Biri Semih, biri de zaman zaman geçen sene oynamış olan Görkem. Şimdi sıfırdan bir takım yapıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bütün sorunları minimize edip bu takımı sahaya çıkartıyorsunuz. Sonra 4 maç deplasmanda galip geliyorsunuz. Bir maçta, Fatih Karagümrük maçında aldığımız maçı hakemin çok ciddi bir hatasıyla, bunu tekrar ediyorum ve bu konuda da ne Kayserispor, ne kulübün başkanı ben, ne de yönetimim oradaki uğradığımız haksızlıktan dolayı hakkımızı helal etmiyoruz. Süper Lig'de ilk başkan olduğumda burası 'Beytülmal' dedim. Aynı çizgimde devam ediyorum. Buralarda şahsi olarak bana her hatayı yapabilirsiniz. Ama kamuya ait yerlerde çok dikkatli olacağız. Hakem düdük çalarken de bir şehrin kaderiyle ilgili bir karara düdük çaldığını düşünecek. Siz sormadan ben söyleyeyim: 'Açıklama sert oldu' deniyor. Vallahi sert falan olmadı. Ben gayet makul ve bu kulübün haklarını savunma noktasında olması gerekenleri söyledim. Ben bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyin bir başkasına yapılmasına gönlüm razı olmaz. Ne bana haksızlık yapılsın, ne rakiplere yapılsın. Hakkaniyet ölçüleri içerisinde bu yolu yürüyelim. Aksi takdirde birinin ağlaması benim gülmeme sebebiyet verecekse ben bunu istemiyorum. Yakışmaz zaten, Kayseriliyim diyen ve yani bu güzel şehirde yaşayan hiç kimse bunu istemez. Benim tepkim buydu. O tepkiyi de yarın olsun yere koyarım. Daha fazlasını da koyarım. Çünkü ben buraya burayı yönetmeye geldim. Bu şehir bana güveniyor. Bu şehrin insanları dişinden, tırnağından arttırdığı şeyleri buraya 'Ali Başkan da yanlış olmaz' diyor, veriyor. E kardeşim, yani biz de buranın haklarını en üst düzeyde savunmak zorundayız. Bu soruyu siz sormadan ben konuyu kapatayım. Şimdi tamamen takımıma odaklandım."

'SAYISAL EKSİKLİĞİMİZ VARDI'

Başkan Çamlı, "Transferin son günü Oğulcan, Ensar, Murat Cem 3 tane daha bu takıma çok kıymetli oyuncu kattık. İnanıyorum ki bunlar takımda çok büyük bir rahatlamaya sebebiyet verdi. Biz takım olarak çok iyiyiz. Sayısal eksikliğimiz vardı. Bu takımın tabii ki ekonomisini de düşünerek hareket ediyorum ama bir yerde siz gelecek bir başarıyı basit işlerden kaçarak perdeleyemezsiniz. Yönetirken bunları da hesap etmek zorundasınız. Bu hesapları iyi yaparak kulübün faydalanabileceği kıymetli, şahsiyetli, ahlaklı üç sporcuyu daha buraya kattık. Şimdi kadromuz iyi oldu. Allah'ın izniyle emin adımlarla yolumuza, hedefimize yürüyeceğiz. Kayserispor hangi sahnede olursa olsun hedefi zirve olması gereken bir kulüp. Çünkü buranın 1966 yılında başlayan köklü bir tarihi var. Play-Off oynayalım diye bir hedefimiz yok. Eğer böyle olursa ben yapmam bu başkanlığı. Ben ilk gün başkan olduğumda da dedim, misafiriz burada. Bu misafirlik uzun sürmesin dedik. İnşallah da uzun sürmeyecek. Seyirciye, şehre seslenmek istiyorum: Pazartesi günkü maç için lütfen gelin, orasını şölen alanına çevirelim. Bundan sonra sular biraz daha ısınacak. Pazartesi İstanbulspor maçı, sonra Mardinspor maçı var. Sonra 3 haftalık ara var. Ondan sonraki maçlar daha çetin ve daha sert geçecek. Onun için o süreçlerde takıma daha çok sahip çıkmak, onların yanında olmak, onlara yanında olduğunu hissettirmek çok kıymetli, çok değerli. İnanıyorum ki bizim bu birlikteliğimiz, şehrin bu bütünleşmesi, sahiplenmesi bu takımı şampiyon yapacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı