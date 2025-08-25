Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Şehrimizi En İyi Şekilde Temsil Edeceğiz'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, " Kayserispor'un layık olduğu şekilde şehrimizi temsil etmesini sağlayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasay'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Dostça biten bir karşılaşma sonrasında her iki takımın da oyuncularını ve teknik heyetini kutluyorum. Galatasaray'ı da kazanmış olduğu puandan dolayı tebrik ediyorum. Evimizde oynadığımız ilk maçımız. Daha güzel sonuç almak isterdik. Galatasaray'ın da gücü ortada. Bizim de eksik olduğumuz yanlarımız vardı. Onları da görmemiz gerekiyor. Takımımız bir takım şeklinde oynamayı başardı ama son vuruşlarımız da özellikle ceza sahası içerisinde etkili olamadığımız anlar oldu. Bu yönde eksiklerimizin biz yönetim olarak farkındayız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız. Kayserispor'un layık olduğu şekilde şehrimizi temsil etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bilal takımımız için önemli bir oyuncu"

Maç bitimine yakın kaleci Bilal Bayazit ile Kayserispor taraftarı arasında gerçekleşen gerginlik hakkındaki gelen soruya Açıkalın, "Bilal ile henüz konuşmadım. Sıcağı sıcağına gerçekleşen bir olay. Oyunun gerginliğinde bu tarz şeyler olabiliyor. Olmaması gerekir. Gerek oyuncularımızın gerekse taraftarlarımızın sakin olması gerekiyor. Bilal takımımız için önemli bir oyuncu. Onu kaybetmeden taraftarlarımızı da üzmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yüksek bir doluluk oranına sahiptik"

Maç biletinin pahalı olduğu konusundaki tartışmalara da değinen Açıkalın, "Görüldüğü üzere stadımız doluydu. Yüksek bir doluluk oranına sahiptik. Biz zaten hemşehrilerimizden destek anlamında böyle bir bilet fiyatı açıklaması yaptık. Bu statta maçı izleyen sadece bin 600 misafirimiz vardı. Diğer taraftarların hepsi Kayserili hemşehrilerimiz. Onlar da takımına sahip çıktı. Gerekli çağrımıza kulak verdiler ve tribünleri doldurdular" diye konuştu. - KAYSERİ