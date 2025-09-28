Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'İstifa düşüncem yok'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir istifa düşüncem yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sahada güzel bir mücadele olduğunu söyledi. Çok sayıda girilen gol pozisyonu olduğunu dile getiren Açıkalın, "Kazanmak istiyorduk ve kazanmalıydık. Ancak futbol böyle bir şey. Çok sayıda girdiğimiz gol pozisyonu var. Bunları gole çeviremedik. Güzel bir mücadele vardı. Ben bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Mücadele olduğu sürece takımımdan da oyuncularımdan da memnunum. Beşiktaş maçında bende eleştiri yapmıştım. Mücadele düştüğü zaman yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bugün verilen mücadeleden memnunum. Böyle oynadığımız sürece Kayserispor'un 3 puanı alacağı günlerin çok da uzak olmadığını biliyorum. Böyle oynadığımız sürece yenilmeyiz. Futbol şansının bugün bizimle olmadığını düşünüyorum. Son vuruşlarımızı gerçekleştiremedik. Bu maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Arkadaşlarımız önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanacaklar" dedi.

"İstifa söylemlerini taraftarımızın yorumuna bırakıyorum"

Kayserispor taraftarlarının maçın son anlarında, teknik direktör Markus Gisdol'u istifaya davet etmesiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Açıkalın, "Ben bu kulübün başkanı olduğum gibi de taraftarıyım. Ben de üzülüyorum. Ben de isterim buradan 3 puan alalım. Rakibimiz 9 kişi kalmış ve güzel bir oyun oynamışız. Taraftarlarımızın hepsi için söylüyorum. Tepki verebilirler. Haklı da olabilirler. Taraftarlarımızı neden böyle bir tepki verdiniz? diye eleştirmemizin bir anlamı yok. Taraftarımız tepki vermezse daha kötü. Ancak 'istifa' tepkilerini taraftarımızın yorumuna bırakıyorum" diye konuştu.

"Herhangi bir istifa düşüncem yok"

Hakkında yapılan istifa haberlerinin asılsız olduğunu belirten Başkan Açıkalın, "Herhangi bir istifa düşüncem yok. Bu yapılan haber bugün bana da ulaştı. Zaten yazıp, mesaj atıyorlar. Başka bir şekilde haberimizin olma durumu yok. Herhangi bir istifa aklımdan geçmedi. Böyle bir şey düşünmedi ve konuşmadım. Yakınımda birine de böyle bir şey paylaşmadım. Asılsız bir haber" şeklinde konuştu. - KAYSERİ